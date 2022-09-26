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英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉

國際 20:29 2022/09/26

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英鎊愈跌愈有，新財相新財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）上周公布迷你預算案，連串減稅和振興經濟措施，觸發英鎊急挫，兌美元已跌穿1985年的歷史低位，離一算一步之遙。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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