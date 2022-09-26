英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 國際 20:29 2022/09/26 分享： 分享： 英鎊愈跌愈有，新財相新財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）上周公布迷你預算案，連串減稅和振興經濟措施，觸發英鎊急挫，兌美元已跌穿1985年的歷史低位，離一算一步之遙。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 儲局信號清晰 莫幻想救市 2022/09/22 儲局信號清晰 莫幻想救市 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 2022/09/23 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 2022/09/21 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 環球衰退風險 印度獨善其身？ 2022/09/20 環球衰退風險 印度獨善其身？ 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 今日 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 你可能感興趣 儲局信號清晰 莫幻想救市 20:19 2022/09/22 儲局信號清晰 莫幻想救市 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 16:05 2022/09/23 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 21:12 2022/09/21 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 最新專欄文章 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 今日 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 國金札記 - 英減稅圖抗通脹 愈救愈「濕滯」？ 今日 英減稅圖抗通脹 愈救愈「濕滯」？ 國金札記 - 儲局訊號清晰 莫幻想救市 2022/09/23 儲局訊號清晰 莫幻想救市 儲局信號清晰 莫幻想救市 2022/09/22 儲局信號清晰 莫幻想救市 國金札記 - 普京局部動員徵兵 俄烏戰事更難收科 2022/09/22 普京局部動員徵兵 俄烏戰事更難收科 財政政策 英鎊 經濟 英國 貨幣政策 美國聯儲局 英倫銀行 通脹 議息 美元