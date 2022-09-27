【中國經濟】地攤經濟重啓 「上海模式」回歸？ 中國 08:00 2022/09/27 分享： 分享： 每臨政治節點，各方都關注局勢更迭和人事變動，如何影響經濟政策的走向，以研判大勢漲落，和對國家、地區、行業乃至企業與每個人的影響。中共二十大前夕，經過上半年封城兩月的上海重啓「地攤經濟」，被視為一個重要的經濟訊號。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 上海消費者信心調研指 二季度收入評價跌至最低點 2022/07/12 上海消費者信心調研指 二季度收入評價跌至最低點 廣東發布16條促消費措施：穗深增加購車指標、鼓勵發放消費券 2022/08/31 廣東發布16條促消費措施：穗深增加購車指標、鼓勵發放消費券 你可能感興趣 上海消費者信心調研指 二季度收入評價跌至最低點 14:12 2022/07/12 上海消費者信心調研指 二季度收入評價跌至最低點 廣東發布16條促消費措施：穗深增加購車指標、鼓勵發放消費券 20:28 2022/08/31 廣東發布16條促消費措施：穗深增加購車指標、鼓勵發放消費券 宏觀分析 中國市場 疫情 經濟 政治 市集 北京 上海 李克強 中國