【中國經濟】地攤經濟重啓 「上海模式」回歸？

每臨政治節點，各方都關注局勢更迭和人事變動，如何影響經濟政策的走向，以研判大勢漲落，和對國家、地區、行業乃至企業與每個人的影響。中共二十大前夕，經過上半年封城兩月的上海重啓「地攤經濟」，被視為一個重要的經濟訊號。

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