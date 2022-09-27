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【中國經濟】地攤經濟重啓 「上海模式」回歸？

中國 08:00 2022/09/27

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每臨政治節點，各方都關注局勢更迭和人事變動，如何影響經濟政策的走向，以研判大勢漲落，和對國家、地區、行業乃至企業與每個人的影響。中共二十大前夕，經過上半年封城兩月的上海重啓「地攤經濟」，被視為一個重要的經濟訊號。

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