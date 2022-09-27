美滙震散亞洲 港股成避風港？

英國新任首相卓慧思（Liz Truss）政府上周五拋出450億英鎊減稅計劃，一石激起全球金融市場千重浪。英鎊連日急瀉創新低，推升美滙突破114再創逾20年新高，重創亞洲股滙昨全綫下瀉。

日韓台股急瀉 印

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