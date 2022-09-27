美滙震散亞洲 港股成避風港？ 財金專欄 2022/09/27 分享： 分享： 英國新任首相卓慧思（Liz Truss）政府上周五拋出450億英鎊減稅計劃，一石激起全球金融市場千重浪。英鎊連日急瀉創新低，推升美滙突破114再創逾20年新高，重創亞洲股滙昨全綫下瀉。 日韓台股急瀉 印 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 日圓被圍剿 央行難扭轉 2022/09/24 日圓被圍剿 央行難扭轉 透視中港美 - 拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減 2022/09/23 拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減 透視中港美 - 美債息近4厘 高息股欠吸引？ 2022/09/22 美債息近4厘 高息股欠吸引？ 透視中港美 - 儲局季度預測 恐寫衰退劇本 2022/09/21 儲局季度預測 恐寫衰退劇本 透視中港美 - 盈富正式易帥 減費長揸可取？ 2022/09/20 盈富正式易帥 減費長揸可取？ 經濟 美元 人民幣 加息 歐洲 美滙 英鎊 基金 歐盟 騰訊