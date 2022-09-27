中興可撈底 新基建提速 財金專欄 2022/09/27 分享： 分享： 強美元令人民幣持續貶值，中港兩地股市下跌，中興通訊（00763）第二季滙兌虧損增加，股價未見起色，但公司估值吸引力反而提升，作為內地通訊設備主導供應商之一，提供全系列的「無綫、有綫、雲計算、終端」等產 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【人行干預】人民幣升貶玩謝港股 恒指超賣反彈望184（第四版） 2022/09/26 【人行干預】人民幣升貶玩謝港股 恒指超賣反彈望184（第四版） 中字股實力談 - 攜程見曙光 長假衝定單 2022/09/24 攜程見曙光 長假衝定單 中字股實力談 - 【節氣策略】港股秋分失守180 寒露好友反攻時（第四版） 2022/09/23 【節氣策略】港股秋分失守180 寒露好友反攻時（第四版） 中字股實力談 - 萬洲轉好景 豬肉價急升 2022/09/23 萬洲轉好景 豬肉價急升 中字股實力談 - 【好友總動員】港股見十年低位 恒指守180超賣等反彈（第四版） 2022/09/22 【好友總動員】港股見十年低位 恒指守180超賣等反彈（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 中國 經濟 美元 服務 人民幣 產品