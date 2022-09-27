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中興可撈底 新基建提速

財金專欄 2022/09/27

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強美元令人民幣持續貶值，中港兩地股市下跌，中興通訊（00763）第二季滙兌虧損增加，股價未見起色，但公司估值吸引力反而提升，作為內地通訊設備主導供應商之一，提供全系列的「無綫、有綫、雲計算、終端」等產

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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