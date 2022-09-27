在美聯儲持續超預期加息、能源短缺衝擊歐洲生產經營和貿易，以及地緣政治形勢動盪的助推下，美元指數持續上行，並於9月最高見114.6點。展望年內，美元指數上行的驅動因素尚未出現根本性扭轉，震盪上行趨勢仍將延續，12月有望成為美元指數會否觸頂的首個觀察節點。強美元周期下，人民幣對美元滙率將持續承壓年內美元兌人民幣中間價有望維持在7.0以上。



歐元對美元大幅貶值，成為本輪美元指數上行周期最重要的推手。2021年5月26日至2022年9月22日歐元、日圓和英鎊貶值對美元指數上行的貢獻分別約為，55.99%、17.46%和13.25%。因而，歐元對美元貶值是本輪美元指數上行周期最重要的推手。歐元對美元持續大幅貶值，直接觸發因素在於歐央行貨幣政策收緊節奏相對滯後深層次的推動力則來源於，俄烏衝突對歐元區經濟增長的衝擊更為嚴重，以及部分歐元區成員國債務償還風險上升。

日圓和英鎊對美元持續貶值，是美元指數持續上行另外兩個重要推手，主要源於貨幣政策收緊節奏滯後於美聯儲。一則，日本消費者通脹持續處於低位，但貿易差額自2021年下半年以來持續處於逆差狀態，且貿易逆差持續走闊，貨幣政策為服務於國內經濟增長持續處於寬鬆狀態，在美聯儲收緊貨幣政策的驅動下，日美利差持續走闊。二則，英國央行今年以來總體跟隨美聯儲加息節奏，1月至9月累計加息200個基點，加息幅度少於美聯儲100個基點。

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