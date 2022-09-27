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港推0+3深圳急防控 通關路更難？

財金專欄 2022/09/27

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香港昨天開始放寬入境檢疫至「0+3」（取消酒店檢疫，3天居家醫學監察）方案，深圳立刻應變，下令「全面強化深港聯防聯控，切實把外防輸入閉環閉緊閉嚴」。

即嚴防輸入 閉環管理嚴謹穩妥

有政經界人士指，深圳嚴陣

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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