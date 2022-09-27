港推0+3深圳急防控 通關路更難？ 財金專欄 2022/09/27 分享： 分享： 香港昨天開始放寬入境檢疫至「0+3」（取消酒店檢疫，3天居家醫學監察）方案，深圳立刻應變，下令「全面強化深港聯防聯控，切實把外防輸入閉環閉緊閉嚴」。 即嚴防輸入 閉環管理嚴謹穩妥 有政經界人士指，深圳嚴陣 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港府突拍板0+3 為何比台更進取？ 2022/09/26 港府突拍板0+3 為何比台更進取？ 有政戲 - 台搶先出閘「0+7」 香港又如何？ 2022/09/23 台搶先出閘「0+7」 香港又如何？ 有政戲 - 「0+X」寬入境 李家超向議員摸底 2022/09/22 「0+X」寬入境 李家超向議員摸底 有政戲 - 今公布放寬檢疫？ 港府消息：流料 2022/09/21 今公布放寬檢疫？ 港府消息：流料 有政戲 - 星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？ 2022/09/20 星積極搶人搶客 「紐倫港」變「紐倫星」？ 疫情 香港 政治 廣東省 珠海 東莞 走私 人民幣