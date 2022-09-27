第四季萬伙新盤 爆發銀行搶按戰

今年整體物業交投低迷，銀行按揭業務受到一定影響，第四季難免面對「追數」壓力，而一手樓相對明碼實價，且近期新盤開價與二手溢價收窄，吸走不少二手客源，短期或成為銀行樓按「谷數」對象。

新盤開價與二手溢價收窄

銀行或存在「追數」壓力

首8個月住宅交投減36.8%

統計今年首8個月，全港錄得約43,063宗物業買賣登記，與去年同期68,168宗相比，下跌25,105宗，減少36.8%，交投低迷不利銀行按揭業務，對今年業績帶來一定影響。

由於銀行或存在「追數」壓力，變相在樓按息率上需維持一定競爭力，當中針對一手樓推出相對優惠的H按息，全因新盤一向相對二手樓明碼實價，且優惠多、付款辦法靈活，客源容易吸納。

更需留意是，隨着市況疲弱，近期新盤開價與二手溢價出現明顯收窄，部分定價甚至低於二手，令市場更多客源流向一手，變相為銀行提供爭取樓按生意契機，成為短期銀行樓按業務「谷數」的對象。

以新地（00016）發展的屯門NOVO LAND系列為例，項目今年7月登場，當時開價低同區二手逾1成，令項目成功大賣，連續數輪即日沽清。此外，同系天水圍Wetland Seasons Bay第3期，即使在本港4年來首度加P後出擊，由於定價對比去年同系同區樓盤低約5%，首輪銷售仍取得報捷。

由於下季新盤或加快推售步伐，主流銀行現階段或無意調高一手H按息，以免阻礙第四季為爭取新盤按揭業務作最後衝刺，銀行間的樓按競爭甚至將更白熱化。