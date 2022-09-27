瑞士寶盛：美國通脹難回到2% 財金專欄 2022/09/27 分享： 分享： 股市從高位已回調逾20%、各大央行收緊幣策、歐洲的能源危機疑雲、俄烏局勢的發展等，瑞士寶盛認為，投資組合需尋找新的平衡。 一般而言，在熊市中，股市從之前的高位下跌超過20%，是一種罕見的現象。在過去70 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Yves Bonzon 瑞士寶盛集團首席投資總監 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 光銀林樵基：美聯儲年內再加息1.5厘 2022/09/23 光銀林樵基：美聯儲年內再加息1.5厘 專訪 - 宏利投管陳致洲：美通脹難大幅回落 2022/09/22 宏利投管陳致洲：美通脹難大幅回落 首源投資：尋找抗通脹優質資產 2022/09/21 首源投資：尋找抗通脹優質資產 中金：股債雙殺遠未結束 2022/09/20 中金：股債雙殺遠未結束 安本David Smith：亞洲ESG發展最快 2022/09/16 安本David Smith：亞洲ESG發展最快 經濟 美國 政治 金融 通脹 歐洲 貨幣政策 俄羅斯 烏克蘭 石油