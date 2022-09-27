瑞士寶盛：美國通脹難回到2%

股市從高位已回調逾20%、各大央行收緊幣策、歐洲的能源危機疑雲、俄烏局勢的發展等，瑞士寶盛認為，投資組合需尋找新的平衡。

一般而言，在熊市中，股市從之前的高位下跌超過20%，是一種罕見的現象。在過去70

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