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瑞士寶盛：美國通脹難回到2%

財金專欄 2022/09/27

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股市從高位已回調逾20%、各大央行收緊幣策、歐洲的能源危機疑雲、俄烏局勢的發展等，瑞士寶盛認為，投資組合需尋找新的平衡。

一般而言，在熊市中，股市從之前的高位下跌超過20%，是一種罕見的現象。在過去70

...

撰文 : Yves Bonzon 瑞士寶盛集團首席投資總監

欄名 : 名家觀點

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