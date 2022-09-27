貝萊德：經濟衰退風險上升 股市下行機會大

貝萊德亞太區投資團隊市場發表評論指，美國聯儲局的鷹派言論正轉化為政策行動，當局暫停加息前，聯邦基金利率有機會升至4%或以上。在這樣的情況下，相信市場的波動性或將會維持一段時間，雖然股票的估值合理，但或會有更大的下行空間，投資者應抱謹慎的態度。

該行認為，美國的總體通脹率可能已經見頂，但其下降速度可能遠低於市場預期，仍需要一定時間才能回落。在不確定性加劇的情況下，投資市場的波動性不單有所增加，也可能在短期內維持高企。

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貝萊德亞太區投資團隊市場看好一些在通脹環境下，能夠預測其現金流的行業，如公用事業、醫療保健和消費必需品。科技行業方面，則持相對謹慎的態度，因為它們的現金回報週期較長。

雖然許多新興市場的通脹率仍然處於長線預期範圍內，但目前水平已接近上限。該行認為過度發行貨幣的影響，將需要更多的時間來修正，而新興市場所面臨的一個風險是陷入全球重新定價的影響之中，此風險在可能出現經濟衰退的情況下會上升。

對於日前反覆向下的中國市場，該行認為最終會反彈，關鍵在於最快會何時發生。

該行留意到，自今年7月以來，投資者已經轉向優質股票和高息策略：投資於高息ETF是今年至今的主要趨勢，大約有70億美元流入這類資產。

在核心股票中，資金流向擁有龐大現金流的美國大型股。投資者正在尋找能夠承受通脹風險，並能將上漲的投入成本轉嫁給終端消費者的資產，其中在醫療保健和科技等行業正提供這些投資機會。

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