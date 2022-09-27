【內房危機】第四季中央還有什麼招數可以出？

7月停工斷貸事件爆發以來，購房者置業信心再度受挫，房地產市場二次探底，為此，中央及地方出台一系列「保交樓」舉措。本文將引用克而瑞研究中心發布的《2022年三季度中國房地產總結與展望（上篇）》，與大家回顧一下即將過去的第三季度政策對內房的支持力度，以及未來的政策會如何轉向。

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中央多次提及「保交樓」

中央層面，「保交樓」上升至政治局會議高度並與穩民生並列，並啟用2,000億元（人民幣，下同）政策性銀行專項借款。7月中下旬，銀保監會多次表態，要協同地方政府，千方百計推動「保交樓」。

7月28日，中央政治局會議強調要「壓實地方政府責任，保交樓、穩民生」，保交樓首次被寫入政治局會議文件並與穩民生相並列。

8月，住建、財政、央行等多部委聯推政策性銀行專項借款，支持已售逾期難交付住宅項目建設交付，專項借款初期規模達到2,000億元，並且中央財政會根據實際借款金額予以1%的貼息。

地方政府推動「保交樓」

中央的命令下達後，各地地方政府亦開始行動，落實「保交樓」。

克而瑞研究中心整理地方舉措，主要涉及以下幾個方面：

第一，設立專項紓困基金。例如南寧，已設立平穩房地產基金，首期規模30億元，聚焦於住房類房地產問題項目。又如湖北，湖北省資管與浙商資管聯合設立50億元紓困基金，加大對全省不良資產的收購、處置力度。

第二，派遣工作組或建立一對一掛聯幫扶，督促項目盡早復工。例如蘇州，問題項目所在區域的街道辦事處，與區級職能部門聯合成立工作組入駐項目現場，督促項目盡早復工，並監督項目工程質量，全面落實「一樓一策一專班」。

第三，返還未動工項目土地款。例如贛州，經開區政府決定收購綠地部分未動工地塊，根據施工進度返還綠地近4億元土地出讓金用於項目施工建設。

第四，對出險企業、問題項目實施差異化管理。例如天津，符合條件的項目可以超節點提前撥付預售監管資金，並區分項目風險與企業集團風險，將風險企業的優質項目與企業本身分離。又如南京，對於出現資金矛盾苗頭的，設立區政府專用強制資金賬戶，已對36個樓盤約80億資金進行強制監管。

「保交樓」有三大難點

不過報告提及現時保交樓仍面對三大難點。

其一，暴雷房企過多，所牽連的城市及項目覆蓋面廣，即便是優質項目，也會由於企業暴雷陷入停工狀態。

其二，項目銷售及回款困難，無法匹配建設資金需求，致使開發環節陷入僵局。不少項目更是因違規提取預售監管資金，現已陷入資不抵債的窘境。

其三，資金缺口龐大，地方財政資金難以有效填補，致使保交樓行動整體滯後。

報告指出，解決資金缺口問題是保交樓的關鍵，從落地效果來看，專項紓困基金和政策銀行專項借款或許更加直接有效，並預計未來的政策方向會向以下三方面發展：

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