【歐洲能源聚焦】價格飆升似無盡頭 投資組合有咩預期影響？

歐洲能源價格持續飆升，天然氣價格基準較比往年上漲超過400%，而煤炭價格基準則炭價格同比上漲約300%。 能源價格飆升意味著生活成本增加，更使通脹創新高，預期2023年，歐洲家庭的能源賬單每月平均價格將達500歐元，為2021年所付金額的3倍。按照目前的天然氣價格，預期明年的能源賬單或會佔每個家庭的可支配收入20% 或以上。

但緊隨歐洲冬天臨近，歐洲市民都擔心這些援助未足以支援。到底，能源價格飆升的成因是什麼，而這對你的投資組合會有什麼影響？

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歐洲能源價格飆升的成因

（i） 全球疫情限制放寬及能源供應稀缺，導致價格於2021年開始上漲

歐洲能源緊縮問題並非新鮮事，事實上歐洲的天然氣價格早於2021年開始創歷史新高，原因是年初的冬天較預期冷，耗盡了歐洲當時的天然氣儲備，而今年底全球放寬疫情限制，一下子增加了全球對能源的需求。

（ii） 歐洲過分依賴俄羅斯出口天然氣

俄羅斯擁有全球最多的天然氣存庫，再透過廣泛渠道輸送到各歐洲大陸，但隨著歐洲國家近年開始減低自身對煤炭與核能的依賴，轉而提高了對俄羅斯天然氣的需求，截至2021年，俄羅斯供歐盟的天然氣高達40%。

（iii） 今年俄羅斯出口歐洲的天然氣減少

隨著俄烏戰爭蔓延至能源界，能源價格於2022年繼續上漲，為應付西方制裁，俄羅斯今年大幅減低了對歐洲的天然氣供應。於9月初，俄羅斯無限期停止北溪天然氣管道1號的天然氣供應，此前7月份，俄羅斯才剛將供應量削減至20%，當這條俄羅斯延伸至德國的重要天然氣管道停止運作後，來自其他俄羅斯管道的流量也大幅下降。

面對能源緊縮，歐洲市場的態度

能源價格高企或會導致今年冬天引發經濟衰退，而消費者將面臨食品、燃料及水電煤成本上漲的問題。儘管市場消息偏負面，但歐洲部分可增加能源供應及減少需求的措施上發揮成效，這樣最少可保持電力供應、限制能源成本，同時有助避免更嚴重的經濟衰退。

（i） 歐洲透過其他方法以增加供應

自俄烏戰爭爆發以來，歐洲國家一直在競相減少對俄羅斯天然氣的依賴。首先，挪威正提高天然氣產量，並可能增加供應以滿足歐洲25%的需求（高於俄烏戰爭前的20%）。

其次，美國也在增加對歐洲的液化天然氣輸出量，與2021年同期相比，2022年上半年增長了150%。部分歐洲國家正尋找其他能源作為替代方案包括核能、可再生能源及煤炭，而德國現時近三分之一的電力來自煤炭，高於去年的27%。

（ii） 歐洲在為冬季建立天然氣儲備方面取得了快速進展

雖然部分國家仍未追趕得上計劃，但截至9月中旬，歐洲84%以上的天然氣存庫容量已滿，而這超過了其於去年11月前填補80%產能的目標。如果儲存設施能夠保持目前的流入速度，屆時冬天的儲備應該會達到 90%。

（iii） 歐盟製定額外措施以降低天然氣使用量為目標

在需求方面，歐盟承諾今年冬天將天然氣消費量減少15%，部分國家（尤其是更依賴俄羅斯天然氣的中歐及東歐國家）更可能會大幅度減排，截至9月中旬，政策制定者也開始製定額外措施來冷卻需求。限制天然氣使用的努力對於在整個冬季保持庫存至關重要，尤其是在天氣比預期更冷的情況下。

投資者可預期的尚存風險

今年冬天將較預期寒冷，所以尚存有耗盡天然氣的風險，即使需求下降，但歐洲的天然氣供需平衡仍處於緊張狀態，以致今年冬天的能源應付措施幾乎沒有出錯的餘地，如果今年冬天較預期寒冷，或俄羅斯輸出的的天然氣進一步減少，便有機會完全耗盡歐洲大陸的天然氣儲備。

除天氣外，歐洲面臨的其他挑戰包括：水力發電水庫能源耗盡、其他天然氣供應商突然意外停電的風險，如亞洲地區面臨寒冷的冬天，亞洲天然氣進口國的需求可能會增加。

緊貼歐洲經濟走向 部署投資組合

無論能源形勢如何發展，自今年年初以來，歐洲經濟衰退的可能性都顯著增加。通脹飆升正迫使歐洲中央銀行大舉加息。 在通脹、收緊貨幣政策及能源配給問題持續刷新記錄的背景下，經濟學家現在預測歐元區在未來 12 個月內陷入衰退的可能性為72.5%。

隨著歐洲即將進入冬季，我們認為增持按美元計價的資產有利各投資組合，與歐洲相比，美國的經濟相對強勁，其強勁的國內能源生產即代表國內可減少依賴進口能源來滿足其需求。隨著經濟格局的不斷變化，投資於不同資產類別或地域的多元化投資組合有助降低投資風險，並減低長線的波動。當部分地區或資產類別經歷短期下跌時，如果你將投資風險分散，便可在波動的市場中保持投資。

撰文 ：智能資產管理平台StashAway香港區董事總經理兼集團聯合投資總監梁穎瑩

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