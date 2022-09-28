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【價值陷阱】宏利投管陳致洲：港股估值平 唔代表會升！

財金猛人追蹤 07:19 2022/09/28

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環球通脹持續高企、美國採取進取的加息步伐，拖累港股近期反覆下跌，恒指9月至今跌逾1成，跌穿18000點重要支持位，創下10年以來新低。

宏利投資管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲早前在接受本報專訪時表示，雖然港股估值低，但暫未看到上升的催化劑。

港股估值是很便宜，但並不代表股市會因此而升！最終仍要有催化劑，要等香港的防疫措施再進一步放寬，以及內地經濟政策在二十大後明朗化。

點擊下圖查看恒指最近10年估值變化。

    點擊圖片放大
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他續指，香港開關的時間很重要，如果太遲通關，對香港的利好有限。當然是愈快完全通關愈好，否則屆時歐美、甚至亞洲經濟開始放緩，香港到那時才開關，受惠程度就會很有限。

香港政府已於9月26日實行入境香港「0+3」安排，旅客不須在酒店隔離，只須3天家居監察，但期間不得進入餐廳等指定場所，市場預期措施將吸引港人外遊，但海外遊客來港意欲未必太高。

對於政府發放的1萬元消費券，陳致洲表示，「即使政府派錢，對刺激消費成效也不算很大，第一個5千蚊成效

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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