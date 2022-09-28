【iPhone又贏】第二季高端市場 蘋果獨佔鰲頭

智能手機市場再萎縮。2022年第二季智能手機市場份額數據公布，三星出貨量6180萬部排第一，蘋果緊隨其後。但600美元以上的高端手機，蘋果市場份額達到驚人的69.5%，一騎絕塵。投資者可留意智能手機供應鏈的相關股份，例如瑞聲科技 （02018） 、舜宇光學 （02382）

根據Canalys統計數據，2022年第二季度全球智能手機出貨量減少至2.87億部，按年下降9%。拆分手機品牌來看，三星智能手機出貨量為6180萬部，市場份額佔比21%，領跑市場。其次為蘋果和小米，市場份額分別為17%和14%。

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國內手機出貨量按年下降

中國信通院發布2022年7月國內手機市場運行分析報告。22年7月，國內市場手機出貨量達1990.8萬部，按年下降30.6%，其中，5G手機1467.2萬部，按年下降35.7%。

根據Canalys統計數據，2022年二季度，VIVO以20%的市場佔有率領先國內手機市場，其次為榮耀和OPPO，市場份額分別為19%和18%。

另一方面，國內推出的手機款式亦按年下降。根據中國信通院數據，2022年7月，國內手機上市新機型22款，按年下降15.4%，其中5G手機9款，按年下降18.2%，佔同期手機上市新機型數量的40.9%。年初至今，上市新機型累計223款，按年下降6.7%，其中5G手機121款，與上年同期持平，佔同期手機上市新機型數量的54.3%。

高端市場蘋果再跑出

根據IDC統計數據，中國600美元以上的手機市場方面，2022年第二季度蘋果以69.5%的市場份額大幅度領先於安卓系品牌。其中，2021年第四季度蘋果在國內高端市場佔有率達到頂峰，市場份額為76.9%。

根據Sandalwood數據，天貓平部渠道iPhone14系列7天預售銷量較iPhone13系列按年增長7%，銷售額按年增加17%。分版本來看，iPhone14標准系列預售量按年下降70%，Pro系列預售量按年增長56%。

華為Mate50系列三款新機於9月21日正式開售，首銷當日早上，線上平部出現熱銷機型10秒內售罄的情況，截至發售日當晚，京東平部上各機型的華為Mate50系列產品均已售罄，線下門店也出現排隊取貨熱潮。

摺疊手機潮流正興起

9月22日，DSCC發布報告指出，2022年二季度全球折疊屏手機出貨量按年增長94%至160萬部，三星以市場份額為50%位列第一，其次為華為和OPPO，市場份額分別為37%和8%。

另外，受益於三星Galaxy Z Flip4/Fold4等新機發售，DSCC預計三星在22Q3在全球折疊屏手機份額將突破80%。

相關供應鏈消息稱，蘋果目前正在研發兩款折疊屏手機，分別為橫向對折和豎向對折機型。同時，蘋果新折疊屏專利顯示，通過在顯示屏中添加覆蓋一層「自愈」材料，該項“自我修復”技術有望進一步減緩折疊屏手機的折痕問題。

報告來源：平安證券

編輯：陳文政

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