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【0+3受惠受害】領展港鐵股價共赴黃泉 高盛指復甦排後面 現時受惠股係呢批

研究報告 08:00 2022/09/28

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香港「0+3」入境檢疫安排已於周一開始實行，市民外遊情緒高漲的反面，是本地零售相關股的全面下挫。代表股份有領展 （00823） 及港鐵 （00066） ，本周接連大挫，均已跌近兩年低位，回落至2020年11月前的水平。高盛指出，本地零售真正受益要等到香港與內地通關，現階段放寬的受惠行業會是航空、酒店及寫字樓，最受惠股份會是太古地產 （01972） 及太古A （00019）

高盛分析了香港各行業需求來源，本地零售需求63%來自本地人，33%來自內地人，僅5%來自海外。鑑於本輪「0+3」並沒有放寬中港通關，而參考2018年數據，78%訪港旅客來自內地，所以「0+3」對吸引旅客來港消費意義不大。

無錢入之餘，本地人可自由去旅行，消費力將大量流出。高盛指出，日圓；歐羅等不少旅遊熱點的貨幣，今年以來兌美元及港元貶值10%至25%，意味港人外遊消費較留港消費便宜。作為參考，2018年外遊消費佔本港居民消費總額9%，封關後的2021年外遊消費佔比跌至1%，高盛指「0+3」後該8%消費額很大部份會重回外遊消費。

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至於再進一步的放寬，例如「0+0」及與內地通關，高盛認為只會在達成一、本地感染宗數回落至雙位數；二、內地政府放寬防疫方針，之後才會出現。而該行認為，內地政府在一連串政治考量下，只會在2023年打後才會有通關可能。詳見：【通關VS幻想】高盛料內地下年中才通關 勿高興過早

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撰文 : 陳煒傑 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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