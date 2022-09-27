卓慧思上台英鎊冧 辛偉誠預測神準 國際 20:37 2022/09/27 分享： 分享： 英鎊急跌之後，在英國社交媒體社群上看到一則瘋傳的舊聞，說的是卓慧思在黨魁選舉中的手下敗將、前財相辛偉誠（Rishi Sunak）在競選時，對若由卓慧思執政，英鎊走勢的預測，準確程度令英國網民嘖嘖稱奇。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 2022/09/26 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 2022/09/26 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 儲局信號清晰 莫幻想救市 2022/09/22 儲局信號清晰 莫幻想救市 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 2022/09/23 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 2022/09/21 公投吞併烏領土 俄為戰事升級鋪路 你可能感興趣 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 20:29 2022/09/26 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 08:14 2022/09/26 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 儲局信號清晰 莫幻想救市 20:19 2022/09/22 儲局信號清晰 莫幻想救市 最新專欄文章 國金札記 - 英鎊跌早埋伏綫 弱勢難扭轉 今日 英鎊跌早埋伏綫 弱勢難扭轉 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 2022/09/26 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 2022/09/26 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 國金札記 - 英減稅圖抗通脹 愈救愈「濕滯」？ 2022/09/26 英減稅圖抗通脹 愈救愈「濕滯」？ 國金札記 - 儲局訊號清晰 莫幻想救市 2022/09/23 儲局訊號清晰 莫幻想救市 財政政策 經濟 辛偉誠 卓慧思 選舉 政治 國債 英鎊 英國 美國