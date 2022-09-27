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卓慧思上台英鎊冧 辛偉誠預測神準

國際 20:37 2022/09/27

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英鎊急跌之後，在英國社交媒體社群上看到一則瘋傳的舊聞，說的是卓慧思在黨魁選舉中的手下敗將、前財相辛偉誠（Rishi Sunak）在競選時，對若由卓慧思執政，英鎊走勢的預測，準確程度令英國網民嘖嘖稱奇。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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