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信銀國際：智能投資顧問崛起

財金專欄 2022/09/28

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香港資產及財富管理業務的管理資產規模已超過35萬億元，面對這龐大的資金池，管理財富的方法各式各樣，而在目前講求智能化的新時代，智能投資顧問服務就成為了一股新勢力崛起。

根據香港證監會（

...

撰文 : 梁淑怡女士 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理

欄名 : 名家觀點

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