信銀國際：智能投資顧問崛起 財金專欄 2022/09/28 分享： 分享： 香港資產及財富管理業務的管理資產規模已超過35萬億元，面對這龐大的資金池，管理財富的方法各式各樣，而在目前講求智能化的新時代，智能投資顧問服務就成為了一股新勢力崛起。 根據香港證監會（ ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁淑怡女士 中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞士寶盛：美國通脹難回到2% 2022/09/27 瑞士寶盛：美國通脹難回到2% 光銀林樵基：美聯儲年內再加息1.5厘 2022/09/23 光銀林樵基：美聯儲年內再加息1.5厘 專訪 - 宏利投管陳致洲：美通脹難大幅回落 2022/09/22 宏利投管陳致洲：美通脹難大幅回落 首源投資：尋找抗通脹優質資產 2022/09/21 首源投資：尋找抗通脹優質資產 中金：股債雙殺遠未結束 2022/09/20 中金：股債雙殺遠未結束 經濟 香港 美國 銀行 金融 Fintech 專利 國際金融中心 退休基金 證監會