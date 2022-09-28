超強美元示警 金融危機逼近 財金專欄 2022/09/28 分享： 分享： 中國人民銀行周一連環出招加重沽空人民幣成本，以及通過逆回購公開市場操作放水撑經濟後，據報金融監管機構最新更向基金公司及券商下達指令，要求在10月下旬舉行二十大前及期間維穩A股，防止出現急升驟跌。 在美國 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 美滙震散亞洲 港股成避風港？ 2022/09/27 美滙震散亞洲 港股成避風港？ 透視中港美 - 日圓被圍剿 央行難扭轉 2022/09/24 日圓被圍剿 央行難扭轉 透視中港美 - 拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減 2022/09/23 拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減 透視中港美 - 美債息近4厘 高息股欠吸引？ 2022/09/22 美債息近4厘 高息股欠吸引？ 透視中港美 - 儲局季度預測 恐寫衰退劇本 2022/09/21 儲局季度預測 恐寫衰退劇本 經濟 美國 港股 美元 美股 金融 人民幣 通脹 加息 美滙指數