超強美元示警 金融危機逼近

中國人民銀行周一連環出招加重沽空人民幣成本，以及通過逆回購公開市場操作放水撑經濟後，據報金融監管機構最新更向基金公司及券商下達指令，要求在10月下旬舉行二十大前及期間維穩A股，防止出現急升驟跌。

在美國

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