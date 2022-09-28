汽車銷情好 中升扭跌勢 財金專欄 2022/09/28 分享： 分享： 內地汽車業經過3月至5月慘淡經營後，6月開始反彈，過去三個月乘用車銷量增速由36%至41%不等，預期政策推動下，今年餘下銷情可保增長勢頭，利好汽車經銷商龍頭中升控股（00881），其59%新車銷售為豪 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股運滯之謎】美債年息4.1厘 港股毫無吸引可言？（第四版） 2022/09/27 【港股運滯之謎】美債年息4.1厘 港股毫無吸引可言？（第四版） 中字股實力談 - 中興可撈底 新基建提速 2022/09/27 中興可撈底 新基建提速 中字股實力談 - 【人行干預】人民幣升貶玩謝港股 恒指超賣反彈望184（第四版） 2022/09/26 【人行干預】人民幣升貶玩謝港股 恒指超賣反彈望184（第四版） 中字股實力談 - 攜程見曙光 長假衝定單 2022/09/24 攜程見曙光 長假衝定單 中字股實力談 - 【節氣策略】港股秋分失守180 寒露好友反攻時（第四版） 2022/09/23 【節氣策略】港股秋分失守180 寒露好友反攻時（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 汽車 疫情 中國 經濟 銷售 服務