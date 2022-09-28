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汽車銷情好 中升扭跌勢

財金專欄 2022/09/28

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內地汽車業經過3月至5月慘淡經營後，6月開始反彈，過去三個月乘用車銷量增速由36%至41%不等，預期政策推動下，今年餘下銷情可保增長勢頭，利好汽車經銷商龍頭中升控股（00881），其59%新車銷售為豪

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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