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市道低迷 銀主盤存量蘊釀再升?

地產 12:00 2022/09/28

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近期樓市交投急速轉慢，二手放盤量逼近5年來高位，而與大市氣氛息息相關的銀主盤市場，滾存盤量原來亦升至166個，屬於爆疫近3年來的次高水平。隨著市道持續低迷，銀主盤積存數目有機會進一步上升。

根據中原地產網頁顯示，截至本月26日全港二手放盤多達44,911個，創近5年來高位，對比今年2月《財政預算案》公布前有約38,025個，多約18%。

二手放盤量大增，可歸因於買家入市意慾下降，形成樓市交投轉慢，而另一原因也有機會是面對跌市，更多業主傾向盡早沽貨套現，以免承受樓價下跌的風險，令盤源拾級而上。

目前二手盤源正處於近5年高位，正正反映樓市缺乏承接力，市場需求追不上業主放盤速度，而普遍業主盤也難以出貨背景下，一貫客源相對較窄的銀主盤，自然更面臨「買家荒」情況，去貨速度同樣回落。

事實上，根據一間本港中小型代理行統計的資料，目前市場滾存銀主盤數目，已升至166個，按月再多7個，更追平2020年初本港爆疫近3年來的次高水平，僅次今年4月錄得174個的近年高位。

銀主盤欠缺承接，加上加息周期展開，業主供款壓力增加，在當前經濟前景不明朗情況下，難言未來不會有業主斷供等情況，而且銀行預期本港未來仍會加息，樓價趨跌，或加快出售銀主盤步伐，銀主盤積存數目短期蘊釀再升，似乎非天方夜譚。

記者:鄭達偉
 

市道低迷 銀主盤存量蘊釀再升?

欄名 : 樓市分析

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