李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？

特首李家超在放寬防疫上，次次都有驚喜，最新一次是當大家以為他只會出台「0+7」方案，他卻快速推出「0+3」的「驚喜方案」；各方於是大力爭取盡快去到「0+0」。但他昨日卻5次強調要「謹慎」，這意味「0+

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