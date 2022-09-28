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李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？

財金專欄 2022/09/28

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特首李家超在放寬防疫上，次次都有驚喜，最新一次是當大家以為他只會出台「0+7」方案，他卻快速推出「0+3」的「驚喜方案」；各方於是大力爭取盡快去到「0+0」。但他昨日卻5次強調要「謹慎」，這意味「0+

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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