李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？ 財金專欄 2022/09/28 分享： 分享： 特首李家超在放寬防疫上，次次都有驚喜，最新一次是當大家以為他只會出台「0+7」方案，他卻快速推出「0+3」的「驚喜方案」；各方於是大力爭取盡快去到「0+0」。但他昨日卻5次強調要「謹慎」，這意味「0+ ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港推0+3深圳急防控 通關路更難？ 2022/09/27 港推0+3深圳急防控 通關路更難？ 有政戲 - 港府突拍板0+3 為何比台更進取？ 2022/09/26 港府突拍板0+3 為何比台更進取？ 有政戲 - 台搶先出閘「0+7」 香港又如何？ 2022/09/23 台搶先出閘「0+7」 香港又如何？ 有政戲 - 「0+X」寬入境 李家超向議員摸底 2022/09/22 「0+X」寬入境 李家超向議員摸底 有政戲 - 今公布放寬檢疫？ 港府消息：流料 2022/09/21 今公布放寬檢疫？ 港府消息：流料 疫情 香港 深圳 李家超 新冠肺炎疫情 新冠肺炎