太陽能龍頭股急跌之謎！ 財金專欄 02:30 2022/09/28 分享： 分享： 經過上周和本周一接連下跌之後，美股周二由於債息稍為回落，油金價格稍為回穩，以及個別鴿派地方聯儲銀行行長發表擔心加息幅度太快的言論，美股開市後曾回升，但午市道指轉為向下，道指跌約二百點。歐洲股市則個別發 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 房託基金急挫後高息吸引! 2022/09/27 房託基金急挫後高息吸引! 投資坐標 - 越南便利店翻身「有錢途」! 2022/09/23 越南便利店翻身「有錢途」! 投資坐標 - 協助防疫股價升不停? 2022/09/21 協助防疫股價升不停? 投資坐標 - 又等待聯儲局發落! 2022/09/20 又等待聯儲局發落! 投資坐標 - 買餅卡要帶眼識店! 2022/09/16 買餅卡要帶眼識店! 沽空 派息 股票 招商局商業房託（01503） 東方表行（00398） 天德化工（00609） 東岳集團（00189） 個股分析 港股 每股盈利