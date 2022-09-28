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太陽能龍頭股急跌之謎！

財金專欄 02:30 2022/09/28

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經過上周和本周一接連下跌之後，美股周二由於債息稍為回落，油金價格稍為回穩，以及個別鴿派地方聯儲銀行行長發表擔心加息幅度太快的言論，美股開市後曾回升，但午市道指轉為向下，道指跌約二百點。歐洲股市則個別發

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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