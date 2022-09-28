盤點港股中期業績 周期股科技股利潤增長強

在疫情下，港股業企的中期業績受影。盤點剛披露的港股中期業績，在行業分布中，周期股及科技股盈利表現較佳，而消費股盈利則出現明顯下滑。

就港股於中期業績的表現，興業證券指出，港股主要指數的業績現分歧。相對於2021年下半年，國指及恒生科指今年上半年淨利潤的按年增速有所上升，按年分別升3.9%及4.5%。而恒指及恒生綜指變幅亦有所下滑，按年分別跌4.4%及10.4%。

周期股：能源業盈利按年增速領先

今年上半年，在原油價格高位的背景下，能源行業淨利潤同比上升77%，明顯領先於其他行業；股本回報率（ROE）按年比較明顯提升，提高4.2個百分點至10.6%。

原材料面，今年上半年淨利潤按年下降4%，細分行業業績分化。其中黃金及貴金屬淨利潤年上升136.1%，為2017年以來最勁。

科技股：淨利潤正增長 半導體維持高景氣



資訊科技股淨利潤按年增6.6%，其中半導體維持高景氣，淨利潤按年增30.6%；而軟件服務淨的利潤同比增速由負轉正，增速為24.4%；資訊科技器材拖累行業業績表 現，淨利潤同比下跌 51.3%。

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