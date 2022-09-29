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英鎊的「信心危機」中金：目前擺在英倫銀行面前只有3種選擇（第四版）

研究報告 11:27 2022/09/29

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英倫銀行最新採取行動，由現時起至10月14日，實施臨時買長期英國公債，目的是恢復有序市場狀況，以隱定金融市場。英鎊兌美元按盤價報1.0788。

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近日英鎊受上周五（9月23日）史上最激進的減稅政策影響，一度閃跌至1.0350歷史新低，中金認為除非英倫銀行重新阻止市場對英鎊悲觀情緒的進一步升級，否則英鎊下跌趨勢難以逆轉。

究竟為何英鎊持續下跌？中金研報解釋，英國政府將要擴大發債規模支持財政，而大幅下跌（國債收益率大漲），而英鎊並未受到國債收益率上行的支撐，市場擔憂英倫銀行理論上可能會配合財政擴張，而淡化通脹目標，如放緩加息，進而承壓大幅走低。

專訪滙豐私銀范卓雲 港經濟重啟最新部署【下一頁

英倫銀行於9月22日宣布加息50基點至2.25%以應對通脹失控的難題，另於10月3日起開啟量化緊縮（QT），隔日新任財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）亦公布一系列大幅減稅計劃刺激經濟（見圖二），這是1972年以來最大幅度的減稅組合政策，以實現2.5%GDP增長目標（英國推出的The Growth Plan 2022所定下目標）。而且，這個目標是2008年金融危機前，達到這增長水平。

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目前為止，中金認為：

「英倫銀行潛在出面干預的可能性，面對當下投資者對英鎊的「信心危機」，只有英倫銀行出面才可能放緩英鎊下跌的趨勢。」

目前擺在英國央行面前的選擇……

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撰文 : 鍾采餘 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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