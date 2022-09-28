差估署編製的私樓樓價8月份報368.2點按月下跌2.26%，為2019年2月報367點後，約3年半以來新低，指數連跌3個月累積跌4.5%。比較金融海嘯後樓市5次調整期，今次跌勢比較接近2015年跌市，該次調整樓價最終跌11%。

如果以差估署樓價指數計算，由2008年金融海嘯至今，樓價曾經出現5次樓價跌勢維持3個月以上的調整期，分別是2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年A股股災、2018年中美貿易戰，以及2019年社會事件，分別維持4個月至6個月連跌，累積跌幅介乎3.1%至17.2%。

比較幾次調整期，今次跌市剛開始3個月跌幅已經達4.5%，幅度僅次於2015年調整期首3個月(2015年10月至12月)累積下跌6.9%，高於其他4次調整期的首3個月跌幅，在2015年整個調整期樓價累積下跌11.3%。

另一個走勢跟今次跌市比較相近的2018年，當時亦樓價按月跌幅亦是逐月擴大，在2018年10月至12月間更連續3個月的單月跌幅超過2%，整體5個月調整期累積跌幅近9%。從樓價指數走勢來看，今次整體跌市屬於5%左右輕微調整機會不大，有機會比較鄰近2015年、2018年樓價大約一成的幅度。

事實上，參考近期二手成交市況、私人編製的中原城市領先指數(CCL)，可以預期差估署下個月公布的9月份指數，仍然很大可能繼續下跌。



記者：余敏欽



▲ 今年樓市跌浪有多嚴重？