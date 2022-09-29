景順Kristina Hooper：剖析6種投資工具走向

美國聯儲局上周作出連續第3次加息0.75厘，把聯邦基金利率自3月中的0至0.25厘，調升到3至3.25厘，加息步伐遠超上次以至對上6次加息周期（點擊圖片放大）。另有英倫銀行、瑞士央行等也紛紛加息，令金融市場倍添動盪。9月中估計「加息75點子是新常態」的景順首席環球市場策略師Kristina Hooper，對股票、固定收益、美元、日圓、商品及黃金的最新看法如下：

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延伸閱讀：景順Kristina Hooper：加息75點子成央行新常態 財政刺激令情況更複雜

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股票：在最近召開的聯邦公開市場委員會會議的推動下，上周股市的拋售加速。當中主要推動因素是聯儲局發表強硬言論及通脹居高不下，很大可能亦推動股市下跌。聯儲局不僅加息75點子，而且「點陣圖」表明，預期到2022年底（甚至之後）加息幅度將超過市場此前預期。

固定收益：最近幾個月，由於央行收緊政策，孳息率上升，價格亦繼而下跌。英國公布預算案，導致英國國債孳息率急升。這刺激環球孳息率上升，令英國及歐洲債券市場大幅下跌，並拉低股市。由於面臨能源危機，西歐正面臨尤其嚴峻的經濟挑戰。為家庭及企業提供財政以幫助他們度過毀滅性的能源價格可能是必需的，但這會令局勢複雜化，可能會迫使英倫銀行及歐洲央行進一步加大收緊貨幣政策。

美元：盡管不再得到孳息率差距擴大的支持，美元亦持續走強。聯儲局在上周的強硬態度......

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