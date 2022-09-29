亞幣尋底衝擊 友邦弱勢難扭 財金專欄 2022/09/29 分享： 分享： 有內媒昨澄清日前中央指導基金、券商二十大前維穩A股屬誤傳，加上美滙昨亞洲市曾升越114.7，再創逾20年新高，中港股市昨隨日、韓、台亞洲主要市場同步急跌。 人民幣兌美元單日大跌1%，逼近7.25，創 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 超強美元示警 金融危機逼近 2022/09/28 超強美元示警 金融危機逼近 透視中港美 - 美滙震散亞洲 港股成避風港？ 2022/09/27 美滙震散亞洲 港股成避風港？ 透視中港美 - 日圓被圍剿 央行難扭轉 2022/09/24 日圓被圍剿 央行難扭轉 透視中港美 - 拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減 2022/09/23 拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減 透視中港美 - 美債息近4厘 高息股欠吸引？ 2022/09/22 美債息近4厘 高息股欠吸引？ 中國 經濟 美國 港股 美元 美股 人民幣 通脹 加息 A股