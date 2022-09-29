亞幣尋底衝擊 友邦弱勢難扭

有內媒昨澄清日前中央指導基金、券商二十大前維穩A股屬誤傳，加上美滙昨亞洲市曾升越114.7，再創逾20年新高，中港股市昨隨日、韓、台亞洲主要市場同步急跌。

人民幣兌美元單日大跌1%，逼近7.25，創

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