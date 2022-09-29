業務已見復甦 復旅短炒一轉

中資旅遊股昨日雖跟隨大市下跌，但近期走勢是跑贏大市，因為憧憬內地今年最後一個長假期「國慶黃金周」，復星旅遊文化（01992）是最落後旅遊股，盡管大股東早前減持而添加壓力，但基本因素卻見好轉，歐美旅遊率

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