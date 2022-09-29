業務已見復甦 復旅短炒一轉 財金專欄 2022/09/29 分享： 分享： 中資旅遊股昨日雖跟隨大市下跌，但近期走勢是跑贏大市，因為憧憬內地今年最後一個長假期「國慶黃金周」，復星旅遊文化（01992）是最落後旅遊股，盡管大股東早前減持而添加壓力，但基本因素卻見好轉，歐美旅遊率 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股最壞情況】恒指底位與底氣 如何抗衡4厘息綫？（資金篇）（第四版） 2022/09/28 【港股最壞情況】恒指底位與底氣 如何抗衡4厘息綫？（資金篇）（第四版） 中字股實力談 - 汽車銷情好 中升扭跌勢 2022/09/28 汽車銷情好 中升扭跌勢 中字股實力談 - 【港股運滯之謎】美債年息4.1厘 港股毫無吸引可言？（第四版） 2022/09/27 【港股運滯之謎】美債年息4.1厘 港股毫無吸引可言？（第四版） 中字股實力談 - 中興可撈底 新基建提速 2022/09/27 中興可撈底 新基建提速 中字股實力談 - 【人行干預】人民幣升貶玩謝港股 恒指超賣反彈望184（第四版） 2022/09/26 【人行干預】人民幣升貶玩謝港股 恒指超賣反彈望184（第四版） 市盈率 市帳率 每股資產淨值 歐洲 法國 海南省 疫情 中國 人民幣 酒店