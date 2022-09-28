意大利換總理 歐洲黑天鵝事件

意大利的選舉塵埃落定，或許是語言隔閡關係，加上缺乏英國與香港那種歷史淵源，相關討論不多。環顧傳媒報道，主要強調勝選的意大利兄弟黨領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）的右翼政治立場，以及意大利選出首位女總理，惟在意大利，討論焦點之一在女總理學歷。

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