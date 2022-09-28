意大利換總理 歐洲黑天鵝事件 國際 22:13 2022/09/28 分享： 分享： 意大利的選舉塵埃落定，或許是語言隔閡關係，加上缺乏英國與香港那種歷史淵源，相關討論不多。環顧傳媒報道，主要強調勝選的意大利兄弟黨領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）的右翼政治立場，以及意大利選出首位女總理，惟在意大利，討論焦點之一在女總理學歷。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 卓慧思上台英鎊冧 辛偉誠預測神準 2022/09/27 卓慧思上台英鎊冧 辛偉誠預測神準 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 2022/09/26 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 2022/09/26 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 儲局信號清晰 莫幻想救市 2022/09/22 儲局信號清晰 莫幻想救市 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 2022/09/23 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 你可能感興趣 卓慧思上台英鎊冧 辛偉誠預測神準 20:37 2022/09/27 卓慧思上台英鎊冧 辛偉誠預測神準 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 20:29 2022/09/26 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 08:14 2022/09/26 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 最新專欄文章 國金札記 - 卓慧思「推冧」英鎊 辛偉誠預言神準 今日 卓慧思「推冧」英鎊 辛偉誠預言神準 卓慧思上台英鎊冧 辛偉誠預測神準 2022/09/27 卓慧思上台英鎊冧 辛偉誠預測神準 國金札記 - 英鎊跌早埋伏綫 弱勢難扭轉 2022/09/27 英鎊跌早埋伏綫 弱勢難扭轉 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 2022/09/26 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 2022/09/26 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 地緣政治 財政政策 經濟 選舉 德拉吉 歐洲 歐盟 政治 意大利 歐元