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金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港

財金專欄 2022/09/29

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香港入境已放寬到「0+3」，完全取消入境酒店檢疫，下月更有機會放寬到「0+0」。作為香港「省招牌」之作，11月初舉行的國際金融領袖投資峰會，也迎來好消息，據知，不少重量級的國際財金機構巨頭已答應出席！

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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