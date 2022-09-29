金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港 財金專欄 2022/09/29 分享： 分享： 香港入境已放寬到「0+3」，完全取消入境酒店檢疫，下月更有機會放寬到「0+0」。作為香港「省招牌」之作，11月初舉行的國際金融領袖投資峰會，也迎來好消息，據知，不少重量級的國際財金機構巨頭已答應出席！ ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？ 2022/09/28 李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？ 有政戲 - 港推0+3深圳急防控 通關路更難？ 2022/09/27 港推0+3深圳急防控 通關路更難？ 有政戲 - 港府突拍板0+3 為何比台更進取？ 2022/09/26 港府突拍板0+3 為何比台更進取？ 有政戲 - 台搶先出閘「0+7」 香港又如何？ 2022/09/23 台搶先出閘「0+7」 香港又如何？ 有政戲 - 「0+X」寬入境 李家超向議員摸底 2022/09/22 「0+X」寬入境 李家超向議員摸底 香港 金融 新加坡 防疫措施 國際金融中心 七人欖球賽 香港投資基金公會 財政司