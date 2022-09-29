金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港

香港入境已放寬到「0+3」，完全取消入境酒店檢疫，下月更有機會放寬到「0+0」。作為香港「省招牌」之作，11月初舉行的國際金融領袖投資峰會，也迎來好消息，據知，不少重量級的國際財金機構巨頭已答應出席！

...