人民幣見7.2 四原因啟示拐點未至

美元強勢下，人民幣滙價隨其他非美元貨幣一同下滑。近期人民幣滙價跌勢加速，近日人民幣兌美元滙率跌破7.2門關口，是2008年2月以來首次跌破這一關口。

今次這一輪的人民幣貶值，始於3月以來快速貶值。太平洋證券指出，其中原因既有國內經濟疲軟的內因，也有美元不斷走強的外因，其中外因是今次人民幣貶值的更主要原因。

從年初至今，美元指數上漲19.4%，而人民幣兌美元下跌11.5%，這意味着人民幣兌其它主要貨幣是升值的，而且幅度不低。所以到目前為止人民幣的貶值主要還是源於被動型貶值，這是和2015至2016年，以及2018至2019年兩輪貶值周期並不相同。

目前人民幣滙價仍在低位。對於人民幣滙價未來的走向，太平洋證券認為，人民幣滙率還沒有到轉向升值週期的時機，主要原因有以下幾點：

1. 中美息差倒掛將持續

中美經濟基本面狀況決定了中美息差深度倒掛的狀況還會持續較長時間。中國目前處於「低通脹、低增長」的環境，中國貨幣政策還將維持相對寬鬆的取向。而美國經濟韌性尚在，通脹壓力在短期內難以消解，這意味着美國聯儲局在年內很難出現明顯轉向。當前中美利差倒掛幅度已經超過130個點子，而這一狀況預計還會持續較長時間，甚至可能進一步擴大。

2. 中國出回走弱

中國出口開始出現走弱跡象，雖然我們認為出口年內仍有韌性、不會下降太快，但出口增速下降的大趨勢難以避免，這也將削弱人民幣的優勢。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...