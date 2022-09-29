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持股還是持幣過國慶？楊德龍：整體上第四季不用太悲觀（第二版）

財金猛人追蹤 23:43 2022/09/29

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國慶長假期即將來臨，又到一個老生常談的問題，究竟是持股還是持幣過節？前海開源基金首席經濟學家楊德龍指出，投資者主要擔心國慶節期間外圍市場出現較大的波動，可能影響到節後市場的表現。

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在長假期間大家是否持股，他說要看持有是什麼品種，如是好公司準備長期持有的，可以考慮持股或者基金過節，等待第四季行情。對於第四季行情展望，楊德龍認為：

「整體上（第四季）可以不用太悲觀，因為第四季其實影響一些利空因素，雖然沒有完全消除，但是在邊際改善。例如，美國聯儲局加息現已被大家充分的預期到，今年這5次加息，幾乎每次都被市場充分的預期到，每次加息的幅度也都被市場預期到。」

如做短期投資，他建議可考慮先避險，等到節後市場不確定性消除之後再配置。

中國方面，他指出，中國經濟……

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撰文 : 鍾采餘 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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