「債券先生」李永權：欲買美債收息要留意一個風險

美國國債息率持續上升，近日更突破多年高位，高息率吸引資金流入。有「香港債券先生」美譽的中國誠信（亞太）信用評級有限公司主席李永權在接受《投資理財周刊》專訪時表示，現時美國國債確實值得買，不過他說如果想買入收息，買短債好過長債，不過就提醒大家要留意一個風險。

美國國債被視為無風險資產，也就是買了不用怕被騙無處兌換，可以說是最安全的資產之一，那麼美國國債利率即是無風險利率，其中美國十年期國債息率更被視為全球所有金融資產的定價錨。

在美國今年激進加息步伐下，美國國債利率亦不斷上升，以美國兩年期國債息率為例，現時企穩在4厘以上水平，即是說，現時買入美國兩年期國債的話，就可以穩收年回報4厘息。

債息上升速度之快，連李永權都指，

「過去十多年來都沒有見過美國國債有咁抵的利息。」

（點擊下圖查看美國國債息率走勢）

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留意滙兌風險

與此同時，美元指數不斷飆升，現時已升至2002年以來的高位，各國貨幣兌美元則不斷下跌，其中人民幣兌美元跌穿7算，日圓對美元近日更跌至24年低位，不過實行聯繫滙率的港元則表現穩定，波動不算大。

因此李永權指，若有意買美債收息，最重要的就是要留意滙兌風險，最好就是用港元去兌換美元買入，若是用現時兌美元跌幅較大的貨幣去買入美債，可能會賺到利息，但蝕了滙率，即如果之後美元下跌，兌回本幣就會蝕滙率差價，因此大家要留意。

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李永權提到，雖然不少保險公司亦有投資美債，但這不代表該公司的盈利會上升，只不過是公司部分投資鎖定了利息，因此不能以是否有投資美債，作為是否看好一間公司的理據。他說，若真的想看好美債的投資機會，不如就直接買美債。

相比起年期較長的美債，他建議若投資者想以收息為目標，不如買兩年期的美債......

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