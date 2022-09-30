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普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完

國際 16:05 2022/09/30

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俄烏戰爭已持續大半年，近日北溪天然氣管道洩漏及烏克蘭4個地區加入俄羅斯等連串事件，都令俄烏局勢更趨緊張。外界早於戰事初期，已關注俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），為何堅持要耗費大量人力和財力發動戰爭。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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