普京發動戰爭非一日之寒 KGB權力圈從不信冷戰已完 國際 16:05 2022/09/30 分享： 分享： 俄烏戰爭已持續大半年，近日北溪天然氣管道洩漏及烏克蘭4個地區加入俄羅斯等連串事件，都令俄烏局勢更趨緊張。外界早於戰事初期，已關注俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），為何堅持要耗費大量人力和財力發動戰爭。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 中朝跨境列車本周重啟 首日運北韓高層高檔禮品 2022/09/29 中朝跨境列車本周重啟 首日運北韓高層高檔禮品 絕望俄男疑為避兵役 求朋友幫手整斷腳後痛苦尖叫（有片） 2022/09/29 絕望俄男疑為避兵役 求朋友幫手整斷腳後痛苦尖叫（有片） 俄國家隊職員拒回國 前英超球員收兵單 2022/09/29 俄國家隊職員拒回國 前英超球員收兵單 【烏克蘭戰爭】烏公投地領袖赴莫斯科 完成入俄程序 2022/09/29 【烏克蘭戰爭】烏公投地領袖赴莫斯科 完成入俄程序 特朗普憂爆第三次世界大戰 料兩地成起因 2022/09/28 特朗普憂爆第三次世界大戰 料兩地成起因 你可能感興趣 中朝跨境列車本周重啟 首日運北韓高層高檔禮品 17:34 2022/09/29 中朝跨境列車本周重啟 首日運北韓高層高檔禮品 絕望俄男疑為避兵役 求朋友幫手整斷腳後痛苦尖叫（有片） 17:29 2022/09/29 絕望俄男疑為避兵役 求朋友幫手整斷腳後痛苦尖叫（有片） 俄國家隊職員拒回國 前英超球員收兵單 12:36 2022/09/29 俄國家隊職員拒回國 前英超球員收兵單 最新專欄文章 剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍 2022/09/24 剖析切爾諾貝爾核災 勿重蹈覆轍 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 2022/09/23 普京倘用核武「攬炒」 俄烏36年後再遇核災難？ 英女王辭世 反思君主制作用何在 2022/09/17 英女王辭世 反思君主制作用何在 英削國債願景 卓慧思能實現嗎？ 2022/09/10 英削國債願景 卓慧思能實現嗎？ 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 2022/09/09 卓慧思重振英國政治願景 救經濟仍為當務之急 地緣政治 經濟 外交 戰爭 普京 莫斯科 俄羅斯