英鎊貶值逾兩成 英國置業好時機？ 國際 21:08 2022/09/29 分享： 分享： 英國政府上周公布迷你預算案後，拖累英鎊大幅下瀉，兌港元及美元一度低見8.1471及1.035，改寫1985年創下的歷史低位。以今年高位計，英鎊已經累跌逾2成，為主要貨幣中表現最差。 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 意大利換總理 歐洲黑天鵝事件 2022/09/28 意大利換總理 歐洲黑天鵝事件 卓慧思上台英鎊冧 辛偉誠預測神準 2022/09/27 卓慧思上台英鎊冧 辛偉誠預測神準 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 2022/09/26 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 2022/09/26 英減稅抗通脹 恐愈救愈濕滯 儲局信號清晰 莫幻想救市 2022/09/22 儲局信號清晰 莫幻想救市 你可能感興趣 意大利換總理 歐洲黑天鵝事件 22:13 2022/09/28 意大利換總理 歐洲黑天鵝事件 卓慧思上台英鎊冧 辛偉誠預測神準 20:37 2022/09/27 卓慧思上台英鎊冧 辛偉誠預測神準 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 20:29 2022/09/26 英鎊跌伏綫早埋 弱勢暫難扭轉 最新專欄文章 國金札記 - 意首誕女總理 歐盟黑天鵝事件？ 今日 意首誕女總理 歐盟黑天鵝事件？ 國金札記 - 卓慧思「推冧」英鎊 辛偉誠預言神準 2022/09/28 卓慧思「推冧」英鎊 辛偉誠預言神準 國金札記 - 英鎊跌早埋伏綫 弱勢難扭轉 2022/09/27 英鎊跌早埋伏綫 弱勢難扭轉 國金札記 - 英減稅圖抗通脹 愈救愈「濕滯」？ 2022/09/26 英減稅圖抗通脹 愈救愈「濕滯」？ 國金札記 - 儲局訊號清晰 莫幻想救市 2022/09/23 儲局訊號清晰 莫幻想救市 海外物業 經濟衰退 財政政策 移民 英鎊 BNO 印花稅 減稅 加息 英國