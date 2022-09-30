長實(01113)日前以約208億元沽出半山西部21 BORRETT ROAD整個項目，由新加坡基金華瑞資本接貨，除了金額矚目之外，交易條款還相當複雜，部份條款有跟新買家「對賭」樓價前景之感，令到整單買賣可讀性增加。

今次買賣有不少細節，例如成交長期達2.5年以上，去到20025年3月才完成交易，期間買家分期支付部份成交價。這方面可以有兩方面解讀，一是讓買家有更鬆動時間籌集資金，二是令買家有更長時間觀察樓價走勢。

用樓花新盤賣樓的例子很容易理解，買樓時候只付少量訂金採用建築期付款，去到幾年後入伙才清繳尾數，投資者可以視乎這段時間樓價走勢，若果期間樓價大跌，可以隨時「壯士斷臂」選擇不完成交易。

同時，交易條款容許發展商繼續賣樓，按照協議長實在2025年完成交前，可以如常繼續賣樓給一般買家，若果成交實用呎價高於出售給華瑞的每呎6.2萬元，高出的差價將會歸長實所有，意味著每呎6.2萬元屬於華瑞的「包底價」。

長成交期加上「包底價」安排，今次交易發展商跟買家「對賭」2025年後樓價走勢，若果屆時單位市值呎價高於6.2萬元，華瑞屬於「筍價」執平貨，而長實除了可以鎖定項目發展利潤之外，亦能夠盡量在2025年成交完成前，爭取以高價售出有關單位。

記者：余敏欽



▲ 長實百億巨刁與買家對賭？