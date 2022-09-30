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PGIM：礦業公司提高ESG意識

財金專欄 2022/09/30

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說到「ESG」，很多人第一個印象是「環保」；若談到礦業，很多人第一個印象是「不環保」。可是，保德信固定收益ESG研究聯席主管John Ploeg指出，礦業公司對發展新能源其實可以出一分力，因此，不能絕

...

撰文 : John Ploeg 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）ESG研究聯席主管

欄名 : 名家觀點

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