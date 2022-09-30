PGIM：礦業公司提高ESG意識 財金專欄 2022/09/30 分享： 分享： 說到「ESG」，很多人第一個印象是「環保」；若談到礦業，很多人第一個印象是「不環保」。可是，保德信固定收益ESG研究聯席主管John Ploeg指出，礦業公司對發展新能源其實可以出一分力，因此，不能絕 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : John Ploeg 保德信固定收益（PGIM Fixed Income）ESG研究聯席主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：聯邦基金利率最終加至5厘 2022/09/29 中金：聯邦基金利率最終加至5厘 信銀國際：智能投資顧問崛起 2022/09/28 信銀國際：智能投資顧問崛起 瑞士寶盛：美國通脹難回到2% 2022/09/27 瑞士寶盛：美國通脹難回到2% 光銀林樵基：美聯儲年內再加息1.5厘 2022/09/23 光銀林樵基：美聯儲年內再加息1.5厘 專訪 - 宏利投管陳致洲：美通脹難大幅回落 2022/09/22 宏利投管陳致洲：美通脹難大幅回落 中國 經濟 美國 歐洲 拜登 歐元 德國 石油 地緣政治 天然氣