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長建 有辣有唔辣 瑞信評長建已對冲外滙風險

研究報告 11:02 2022/10/03

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美國聯儲局下月初續加息0.75厘機會較高（點擊圖片放大），而在該局在上月22日議息會後點陣圖預示聯邦基金利率在今年底前預測中位數為4.4厘（即是較現時再加1.25厘），12月議息會議後增至４厘以上可謂是市場共識。在此前提下，讀者除了避開盈利以至股息欠增長能力的股份之外，最理想是追求預測股息在約14.9厘，一來有逾10厘緩衝，二來即是假設未來5年內股息不減，並將所收股息再投資，5年後複式疊加可的股息回報已等於本金。

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專訪國策專家趙文利 談末季兩大催化劑【下一頁

退而求其次者，便是求預測股息在約7.2厘，即是將上述求股息回報至少等於本金的年期，由5年延長至10年。

－－－－－－－－－－－－－－－

10月3日：

【08：00】濠賭股曾是收息股之一，惟在過去兩年多的時間，卻是嚴重受累於防疫措施，派息能力大大削弱。不過，澳門有望於下月恢復與內地通關，而藍籌濠賭股銀娛 （00027） 於今年4月底完成向股東派發特別股息後，到6月底仍處淨現金狀態，為攻守兼備的「復常概念股」。

延伸閱讀：料助澳日均旅客達4萬

銀娛業務前景分析，詳見：【下一頁

（請點撃圖片放大）

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銀娛估值分析，詳見：【下一頁

10月2日：

【12：00】港人熱門收息股之一的長和系環球公用事業上市旗艦長江基建 （01038） ，因在英國及澳洲的業務佔比較高，在近期美元走強導致英鎊澳元走軟的勢頭下，股價面對較大的沽壓。不過，瑞信近日發表的研究報告指，長建已對其資產負債表進行對沖，料上述貨幣走弱對長建的資產淨值影響有限，並將長建目標價由58元調升至59元，投資評級維持「跑贏大市」。

瑞信估計，長建2022年對英國和澳洲的盈利敞口分別為52%和26%，其中大部分是營運穩定的受監管資產，加上集團已對其資產負債表進行對冲，因此料資產淨值的影響有限。瑞信續指，由於通脹較高，長建於英國的資產將受惠於監管的資產基礎向上調整，故此將長建的2022至2024年的每股盈測上調4%至6%。

延伸閱讀：基本技術看英鎊 底應已見僅震盪

關於9月下旬「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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