英干預救債市 凸顯危機處處 財金專欄 2022/09/30 分享： 分享： 港股昨期指結算日先升後回，恒指早段曾升約370點後升幅收窄，收市倒跌80多點。港股早段與A股同步向好，關鍵是人民幣周三急挫1%至7.25後，昨傍晚一度升穿7.15關，1日間勁彈最多1.5% 中國人民銀行 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 亞幣尋底衝擊 友邦弱勢難扭 2022/09/29 亞幣尋底衝擊 友邦弱勢難扭 透視中港美 - 超強美元示警 金融危機逼近 2022/09/28 超強美元示警 金融危機逼近 透視中港美 - 美滙震散亞洲 港股成避風港？ 2022/09/27 美滙震散亞洲 港股成避風港？ 透視中港美 - 日圓被圍剿 央行難扭轉 2022/09/24 日圓被圍剿 央行難扭轉 透視中港美 - 拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減 2022/09/23 拆港銀加息手緊 水浸貸款需求減 中國 經濟 美國 港股 美元 英國 銀行 金融 人民幣 通脹