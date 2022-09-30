英干預救債市 凸顯危機處處

港股昨期指結算日先升後回，恒指早段曾升約370點後升幅收窄，收市倒跌80多點。港股早段與A股同步向好，關鍵是人民幣周三急挫1%至7.25後，昨傍晚一度升穿7.15關，1日間勁彈最多1.5%

中國人民銀行

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