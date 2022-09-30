  • 28°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 01:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國藥保增長 市場漸復甦

財金專欄 2022/09/30

分享：

分享：

國藥控股（01099）2009年上市以來，盈利連年增長，公司在內地經營醫藥、醫療器械等分銷，以及醫藥連鎖店，預期內地疫情下半年進一步放緩，藥品、醫療器械等銷情可以復甦，公司今年盈利有望踏入第十四年增長

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【港股最壞情況】港股三季明日收官或有粉飾 恒指最樂觀是下見16000？（技術篇）（第四版）
2022/09/29
【港股最壞情況】港股三季明日收官或有粉飾 恒指最樂觀是下見16000？（技術篇）（第四版）
中字股實力談 - 業務已見復甦 復旅短炒一轉
2022/09/29
業務已見復甦 復旅短炒一轉
中字股實力談 - 【港股最壞情況】恒指底位與底氣 如何抗衡4厘息綫？（資金篇）（第四版）
2022/09/28
【港股最壞情況】恒指底位與底氣 如何抗衡4厘息綫？（資金篇）（第四版）
中字股實力談 - 汽車銷情好 中升扭跌勢
2022/09/28
汽車銷情好 中升扭跌勢
中字股實力談 - 【港股運滯之謎】美債年息4.1厘 港股毫無吸引可言？（第四版）
2022/09/27
【港股運滯之謎】美債年息4.1厘 港股毫無吸引可言？（第四版）
每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 疫情 中國 銷售 金融 服務 人民幣

上一篇文章

競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？

下一篇文章

長實轉弱勢 跌穿50周綫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

有政戲 - 金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港
金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港
國金札記 - 意首誕女總理 歐盟黑天鵝事件？
意首誕女總理 歐盟黑天鵝事件？
選股情報 - 十年一覺揚州夢！
十年一覺揚州夢！
穩住人幣減風險 股滙雙殺須嚴防
穩住人幣減風險 股滙雙殺須嚴防
美元維持強勢 港股繼續捱沽
美元維持強勢 港股繼續捱沽
透視中港美 - 亞幣尋底衝擊 友邦弱勢難扭
亞幣尋底衝擊 友邦弱勢難扭