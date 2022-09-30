國藥保增長 市場漸復甦 財金專欄 2022/09/30 分享： 分享： 國藥控股（01099）2009年上市以來，盈利連年增長，公司在內地經營醫藥、醫療器械等分銷，以及醫藥連鎖店，預期內地疫情下半年進一步放緩，藥品、醫療器械等銷情可以復甦，公司今年盈利有望踏入第十四年增長 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股最壞情況】港股三季明日收官或有粉飾 恒指最樂觀是下見16000？（技術篇）（第四版） 2022/09/29 【港股最壞情況】港股三季明日收官或有粉飾 恒指最樂觀是下見16000？（技術篇）（第四版） 中字股實力談 - 業務已見復甦 復旅短炒一轉 2022/09/29 業務已見復甦 復旅短炒一轉 中字股實力談 - 【港股最壞情況】恒指底位與底氣 如何抗衡4厘息綫？（資金篇）（第四版） 2022/09/28 【港股最壞情況】恒指底位與底氣 如何抗衡4厘息綫？（資金篇）（第四版） 中字股實力談 - 汽車銷情好 中升扭跌勢 2022/09/28 汽車銷情好 中升扭跌勢 中字股實力談 - 【港股運滯之謎】美債年息4.1厘 港股毫無吸引可言？（第四版） 2022/09/27 【港股運滯之謎】美債年息4.1厘 港股毫無吸引可言？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 疫情 中國 銷售 金融 服務 人民幣