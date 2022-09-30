競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？

下月施政報告將提出在全港18區設關愛隊，據知，港府正考慮以競標方式，讓各地區社團組織等參與，優者中標；有政圈中人認為有競爭才有進步，競標機制有助提升服務質素，令居民受惠。

服務分兩類 不同社團可參與

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