競標角逐關愛隊 地區混戰誰得益？ 財金專欄 2022/09/30 分享： 分享： 下月施政報告將提出在全港18區設關愛隊，據知，港府正考慮以競標方式，讓各地區社團組織等參與，優者中標；有政圈中人認為有競爭才有進步，競標機制有助提升服務質素，令居民受惠。 服務分兩類 不同社團可參與 18 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港 2022/09/29 金融峰會省招牌 重量級巨頭紛允來港 有政戲 - 李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？ 2022/09/28 李家超談寬限5提「謹慎」 0+0要等多久？ 有政戲 - 港推0+3深圳急防控 通關路更難？ 2022/09/27 港推0+3深圳急防控 通關路更難？ 有政戲 - 港府突拍板0+3 為何比台更進取？ 2022/09/26 港府突拍板0+3 為何比台更進取？ 有政戲 - 台搶先出閘「0+7」 香港又如何？ 2022/09/23 台搶先出閘「0+7」 香港又如何？ 政治 施政報告 李家超