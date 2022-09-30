鎊滙貶值逾兩成 英倫置業好時機？ 財金專欄 2022/09/30 分享： 分享： 英國政府上周公布迷你預算案後，拖累英鎊大幅下瀉，兌港元及美元一度低見8.1471及1.035，改寫1985年創下的歷史低位。以今年高位計，英鎊已經累跌逾2成，為主要貨幣中表現最差。 由於這兩年不少港人藉 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 英鎊貶值逾兩成 英國置業好時機？ 2022/09/29 英鎊貶值逾兩成 英國置業好時機？ 國金札記 - 意首誕女總理 歐盟黑天鵝事件？ 2022/09/29 意首誕女總理 歐盟黑天鵝事件？ 國金札記 - 卓慧思「推冧」英鎊 辛偉誠預言神準 2022/09/28 卓慧思「推冧」英鎊 辛偉誠預言神準 國金札記 - 英鎊跌早埋伏綫 弱勢難扭轉 2022/09/27 英鎊跌早埋伏綫 弱勢難扭轉 國金札記 - 英減稅圖抗通脹 愈救愈「濕滯」？ 2022/09/26 英減稅圖抗通脹 愈救愈「濕滯」？ 英國 海外物業 樓價 通脹 加息 英鎊 國債 倫敦 英倫銀行 金融服務