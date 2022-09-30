鎊滙貶值逾兩成 英倫置業好時機？

英國政府上周公布迷你預算案後，拖累英鎊大幅下瀉，兌港元及美元一度低見8.1471及1.035，改寫1985年創下的歷史低位。以今年高位計，英鎊已經累跌逾2成，為主要貨幣中表現最差。

由於這兩年不少港人藉

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