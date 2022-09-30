政府急推「百億地王」救亡

▲ 堅尼地道西寧街及域多利道地皮(內地段第 9069 號)

地價回落加上缺少大型商業地推，今個財政年度5個月地價收入僅172億元，只達標14%，加深政府財赤風險，故當局下季急推「百億地王」救亡。

今財年5個月地價收入僅達標14%

賣地不多，地價收入難以大幅提升

推出啟德、赤柱，觀塘重量級地王

回顧今年度上半年賣地計劃，至今售出6幅地皮，當中包括：住宅、商業及物流等用途地皮，為庫房貢獻95億元賣地收入，相較去年同期359億元，按年減少7成，不但無「百億地王」出現，最貴的一幅地皮地價亦不過52.6億元。

除了賣地收入萎縮外，發展商在上半年補地價步伐亦減慢，只有零星地價個案，令到今年度首5個月整體地價收入僅172億元，較預算案預期全年1200億元，僅達標14%，即使連同本月30日(周五)截標的屯門「限呎地」等，地價收入亦難以大幅提升。

過去政府庫房收益依重賣地收入，過去5個財政年度地價收入，佔政府總體收入達2成，若果今年度賣地收益下挫，將會加重政府庫房赤字。日前財政司司長陳茂波亦提及，在地價收入及印花稅收入減少下，今年度財赤有機會達千億元，屬於歷來次高水平。

因此，為庫房收入救亡，政府下季急推多幅重量級地王，單是啟德第2A區及赤柱環角徑兩幅地王，合共市值達約260億至400億元，再連同小蠔灣車廠補地價等，若均能夠順利批出，有望推高地價收入至600億至800億元，追近1,200億元地價收益預算

▲ 堅尼地道西寧街及域多利道地皮(內地段第 9069 號)