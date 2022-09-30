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弱市擴張料盈利見新高！

財金專欄 02:30 2022/09/30

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美股早一晚反彈大約2%，帶動亞太區股市周四高開，較早收市的日韓澳洲股市均仍有向好，但中港股市則高開後有回吐，內地股指榮辱互見，上證指數微跌三點，深證和創業板指數則仍有進帳。恒指在期指結算日先高後低，收

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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