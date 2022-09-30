弱市擴張料盈利見新高！ 財金專欄 02:30 2022/09/30 分享： 分享： 美股早一晚反彈大約2%，帶動亞太區股市周四高開，較早收市的日韓澳洲股市均仍有向好，但中港股市則高開後有回吐，內地股指榮辱互見，上證指數微跌三點，深證和創業板指數則仍有進帳。恒指在期指結算日先高後低，收 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 太陽能龍頭股急跌之謎！ 2022/09/28 太陽能龍頭股急跌之謎！ 投資坐標 - 房託基金急挫後高息吸引! 2022/09/27 房託基金急挫後高息吸引! 投資坐標 - 越南便利店翻身「有錢途」! 2022/09/23 越南便利店翻身「有錢途」! 投資坐標 - 協助防疫股價升不停? 2022/09/21 協助防疫股價升不停? 投資坐標 - 又等待聯儲局發落! 2022/09/20 又等待聯儲局發落! 鷹美(國際)（02368） 招商局商業房託（01503） 東岳集團（00189） 英倫銀行 美股 港股 股票 理文化工（00746） 東方表行（00398）