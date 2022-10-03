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文化差異令中港股市長不了

財金猛人追蹤 08:00 2022/10/03

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如果筆者告訴大家中國早在二千多年前曾舉辦過一場經濟峰會，很多人都會說筆者是否說謊。

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在西元前 89 年，一代大帝漢武帝頒布《輪台罪己詔》檢討政績過失，兩年後鬱鬱而終，朝廷對未來走向未有定案，漢昭帝在西元前 81 年2月在朝廷之上舉辦了一次關於鹽鐵專營政策公開辯論會。

在中國經濟史上，這可以說是最偉大的一次經濟政策辯論會，一個叫恆寬的人詳細記錄了辯論的內容，寫成一部流傳至今的奇書《鹽鐵論》。 

他們爭論的是公營與私營誰優誰劣，這個爭議困擾著全世界各個國家二千多年，香港政府也曾把地鐵和領展上市，由公營轉為私營，坊間對此大有微言，查實現在的論點和二千多年前《鹽鐵論》中所提出的差不多，政客們若肯多花一點時間看看古籍，在議會討論時便不會詞窮理屈了。

在股市方面，你會發覺幾十年以來，美股長期在一個上升軌，反而中國和香港的股市，只是作上下波幅，原因是什麼？因為美國所行的是資本主義，他們著重個人利益，容許藏於股市，中國幾千年來都是走儒家精神，講的是大我，以群眾行先，當企業成長到某一程度，便會收歸國有，令到企業盈利重回國家體系。

這一兩年便用共同富裕的政策，把互聯網企業的盈利作二次分配，所以股票便很難長起來，這正是文化差異帶來的分別。

有土施有才是中國幾千年來的民間智慧，中國幾千年來奉行士農工商，商人的地位排得很低，商人的利益不獲得保障，帝王或領導喜歡民眾藏富於房地產，所以房地產在中國相對較安全，市民要認識歷史，才可以知道哪一個市場和類別值得投資。

作者：香港財務專業協會主席邵志堯

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撰文 : 邵志堯 香港財務專業協會主席

欄名 : 邵談投資

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