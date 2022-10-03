【對抗通脹】黃金投資者是否應該擔憂強勢美元？

美元作為首要儲備貨幣的地位一如以往穩固。新冠病毒疫情和俄烏戰爭帶來的環球不確定性和持久的經濟干擾，加之美聯儲採取激進的貨幣政策，在2022年鞏固了美元相對於其他成熟儲備貨幣以及加密貨幣等較新選擇的優勢。

由於沒有合適的替代品，美元在2022年上漲超過13%，而其他主要貨幣則出現了相若跌幅，美元在貨幣市場的需求可見一斑。

黃金具有類似於貨幣的特性，同時亦是眾多中央銀行的儲備資產。因此，重要的是對黃金的多種貨幣價格採用全球觀點，以了解其走勢。以美元計價的黃金價格顯著低於以日元 、英鎊和歐元計價的黃金價格。

基於歷史關係，這種由強勢美元驅動的表現差異將會暗示黃金前景不溫不火。然而，今年的全球黃金需求再度受到關注，在美國以外地區尤甚。

這可能表明，環球投資者與美國投資者一樣，擔憂當地經濟的不確定性，以及為了應對增長放緩和高通脹而可能採取的貨幣和財政政策，黃金持倉作為潛在儲值手段及應對美元走強和本地貨幣走弱之多元化來源的吸引力因而提升。

美元走強並沒有嚇跑黃金需求

2021年，美元黃金價格下跌3.5%，全球黃金ETF淨流出90億美元。回報低迷（以美元計）和年初至今美元走強的影響並沒有阻止投資者買入黃金。事實上，儘管以美元計價的黃金價格自2021年以來出現相對降幅，但黃金ETF的全球資金流入量達到140億美元，表明投資者可能已買入黃金以實現投資組合多元化。

美國投資者向實物黃金ETF注入的資本最多，相當於83.7噸，其次是英國47.6噸、德國28.2噸、法國9.5噸和日本0.8噸。地緣政治不穩定、高通脹和經濟不確定性繼續支持歐洲和亞洲的黃金價格。在本地貨幣兌美元匯率繼續跌至十年低位的地區，黃金需求強勁，這再次證明黃金作為全球財富保值工具和終極貨幣的潛在功能。

雖然黃金ETF可作為短期投資需求的重要指標，但黃金ETF日交易量僅佔全球金條市場總交易量的不到2%。實物金條和金幣需求佔年度黃金投資需求的大部分，平均約為80%。

2022年第一季度和第二季度，全球對金條和金幣的需求分別為246噸和245噸，這略低於284噸的10年季度平均水平，與254噸的5年平均水平持平。

2021年，美元升值6.4%，而美國投資者購買的金條和金幣達到130噸的十年高位。 2022年第一季度和第二季度美國投資者的金條和金幣購買量分別為31噸和29噸，明顯高於15噸的10年季度平均水平和13噸的5年平均水平。

儘管美元走強，但當前的金條

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