港股極超賣 今季望反彈 財金專欄 2022/10/01 分享： 分享： 恒生指數第三季下跌4,636點或21.2%，是七年以來表現最差季度，儘管大市已連續下跌五個季度，以季度計算又是近十四年以來最長跌市。但短、中、長綫的技術指標嚴重超賣，加上國策成效和數據因素，港股第四季 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股最壞情況】港股能拒絶直綫下跌 第4季反攻？（總結篇）（第四版） 2022/09/30 【港股最壞情況】港股能拒絶直綫下跌 第4季反攻？（總結篇）（第四版） 中字股實力談 - 國藥保增長 市場漸復甦 2022/09/30 國藥保增長 市場漸復甦 中字股實力談 - 【港股最壞情況】港股三季明日收官或有粉飾 恒指最樂觀是下見16000？（技術篇）（第四版） 2022/09/29 【港股最壞情況】港股三季明日收官或有粉飾 恒指最樂觀是下見16000？（技術篇）（第四版） 中字股實力談 - 業務已見復甦 復旅短炒一轉 2022/09/29 業務已見復甦 復旅短炒一轉 中字股實力談 - 【港股最壞情況】恒指底位與底氣 如何抗衡4厘息綫？（資金篇）（第四版） 2022/09/28 【港股最壞情況】恒指底位與底氣 如何抗衡4厘息綫？（資金篇）（第四版） 加息 恒生指數 國債 G20 經濟 美國 港股 美元 政治 美股