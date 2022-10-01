港股極超賣 今季望反彈

恒生指數第三季下跌4,636點或21.2%，是七年以來表現最差季度，儘管大市已連續下跌五個季度，以季度計算又是近十四年以來最長跌市。但短、中、長綫的技術指標嚴重超賣，加上國策成效和數據因素，港股第四季

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