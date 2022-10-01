港交所觸短綫底 十月圍城危與機

港股周三受英國政府減稅計劃引發鎊滙、國債危機拖累急瀉後，周四、周五期指結算及基金季結變動不大。恒指昨險守17000關略見反彈，由早段低位17016回升最多328點或1.9%，高見17344。

市場視為港

...