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港交所觸短綫底 十月圍城危與機

財金專欄 2022/10/01

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港股周三受英國政府減稅計劃引發鎊滙、國債危機拖累急瀉後，周四、周五期指結算及基金季結變動不大。恒指昨險守17000關略見反彈，由早段低位17016回升最多328點或1.9%，高見17344。

市場視為港

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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