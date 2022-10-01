港交所觸短綫底 十月圍城危與機 財金專欄 2022/10/01 分享： 分享： 港股周三受英國政府減稅計劃引發鎊滙、國債危機拖累急瀉後，周四、周五期指結算及基金季結變動不大。恒指昨險守17000關略見反彈，由早段低位17016回升最多328點或1.9%，高見17344。 市場視為港 ... 訂閱指定計劃免費送外科口罩三盒，助您時刻保持健康體魄，百毒不侵！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 英干預救債市 凸顯危機處處 2022/09/30 英干預救債市 凸顯危機處處 透視中港美 - 亞幣尋底衝擊 友邦弱勢難扭 2022/09/29 亞幣尋底衝擊 友邦弱勢難扭 透視中港美 - 超強美元示警 金融危機逼近 2022/09/28 超強美元示警 金融危機逼近 透視中港美 - 美滙震散亞洲 港股成避風港？ 2022/09/27 美滙震散亞洲 港股成避風港？ 透視中港美 - 日圓被圍剿 央行難扭轉 2022/09/24 日圓被圍剿 央行難扭轉 中國 經濟 美國 港股 美股 英國 金融 人民幣 美滙 歐盟