能源轉型支持金屬長綫需求

新冠病毒危機開始之後，大部分商品市場都出現價格急速上漲和超級周期；代表一籃子商品價格的商品研究局 (CRB) 指數從疫情前約100上升到2022年初的350水平。

近來雖因低庫存和物流問題，全球能源價格居高不下；特別在歐洲，多項商品的供應正在減少並導致大量中斷問題，但同時市場也對未來幾個月需求方面的情況感到憂慮。由於市場正試圖釐清商品市場的供求形勢，導致當前的價格波動。

惟值得注意的基本面還有很多，尤其是美元水平（固然是針對以美元為計價基礎的商品而言）。過去數月，市場認為前景不明朗且難以決定投資方向，因此投資者傾向跟隨美元。再加上市場持續評估明年商品市場將出現剩餘或短缺，使得商品與美元之間的相關性變得非常強。

商品庫存水位偏低

CRB 指數飆升主要是受到需求過度驅使價格的影響。如果我們觀察商品市場的資本周期，便可看到在2015年時部份企業在商品供應增長時削減了資本投資，因為當時價格非常低，加上公司過度槓桿、需要修復資產負債表，故此我們看到之後市場上的新供應相對有限。

當需求在疫情期間回升，顯然導致庫存下降以及價格上漲。

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而目前全球的不確定性也令企業減低庫存。在歐洲，企業不確定今年冬天能否在能源價格上漲的情況下順利營運，因而降低庫存。中國金屬行業的融資狀況收緊，加上利率上升、金屬進口商發現庫存融資變得更加困難，上述因素都導致了一定程度的去庫存。如果這樣的情況持續下去且經濟再度出現復甦，這可能導致商品價格在短時間內大幅上漲。

看好農產品及能源

行業方面，戰爭為一些農產品帶來了價格上漲，但穀物的價格實際上卻有所回落。我們仍然認為化肥價格受若干因素支持，包括 (1) 多種化肥受惠於能源高漲；(2) 白俄羅斯和俄羅斯是鉀肥的主要供應國，而鉀肥的供應受俄烏戰爭嚴重影響。

另一方面，我們仍然看好能源，因為我們預計未來幾個月進入冬天後能源形勢將非常緊張。金屬需求受到經濟增長放緩的影響而回落，然而供應中斷可能導致金屬價格在未來一年走高，構成潛在風險。

對金屬構成中期結構性需求

市場對發展中國家和已發展國家可能步入衰退感到憂慮

作者：晉達資產管理大中華零售業務主管鄧嘉南

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