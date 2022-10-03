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【10月展望】建銀國際趙文利談離底策略

財金猛人追蹤 11:03 2022/10/03

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內地十一黃金周開展，北水將暫停一星期，對於港股是否有機會出現國慶行情？建銀國際首席策略師、董事總經理兼策略團隊主管趙文利在接受本報專訪時表示，今年的國慶效應應該不太顯著，一方面香港與內地通關在短期內，不太可能會有實質性的突破，另一方面是港股現在還是偏弱。

趙文利指出，「恒指現在成交活躍度明顯較3月時低，日均成交額不足1,000億元，持續地陰跌，令市場彈性較少，出現快速反彈的機率也較少。」

「不過，在恒指PE只有約6.5倍時，相信距離底部不遠了。在目前市況下，投資者須控制倉位，可慢慢分注買入，不要一下子重倉。」

他認為，投資者現在要謹慎些，待看到明顯見底的訊號後，才入市。

在中長期投資的角度來說，趙文利認為現在應是慢慢買入比較好的時間點。

他又認為，恒指在第四季仍有機會反彈至22000水平，主要期望在10月16日二十大，及11月聯儲局議息會議過後，將出現曙光。

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「從過去一兩年來看，一些利空因素基本上都已經兌現了。基本面上來講，我們覺得宏觀經濟及企業盈利，最惡劣的階段應該也已經過去了，所以後面更多的是等待更明確的估值修復窗口出現，相信未來將出現較明顯修復的空間。」

對於環球經濟展望，趙文利認為，以中國為代表的新興經濟體具優勢。「整體來講，經濟已經從疫情最受困擾的階段，在逐漸的向外走了，所以如果明年疫情本身的影響，疫情政策的力度等等都有一些改善的話，反而對經濟有一個自然的加速效果。」

從中國所處的經濟周期來說，他相信，新興市場如中國經濟狀況將較佳，和美國、歐洲經濟還是會有比較大的差異。

...

撰文 : 陳紫瑩 Money Times

欄名 : MT專訪

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