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【內房危機】「金九」不夠金 中央兩日連出三招撐「銀十」

財金 08:00 2022/10/03

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「首套房貸利率下限有望突破4.1%...」「金九」不夠金 中央連出三招撐樓市 

「明年底前居民換購住房可享個稅退稅優惠...」

「下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點...」 

內地監管部門在24小時內出台了三項政策撐樓市，本文與大家一起看看這三項政策究竟所為何物，對現時仍處於底部的內房，幫助又有多大。

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首套房貸利率下限有望突破4.1%

三招之中，最早出的就是首套房貸利率有望下調的消息，打開內地房貸利率下行空間。9月29日，人民銀行、銀保監會晚間發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。對於2022年6至8月份新建商品住宅銷售價格，按月及按年均連續下降的城市，在2022年底前，可階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。

根據易居研究院智庫中心提供的數據，國家統計局70個大中城市房價指數數據中，至少有23個城市符合要求。具體包括哈爾濱、蘭州、武漢、大連、天津、石家莊、昆明、貴陽、泉州、溫州、瀘州、岳陽、宜昌、北海、大理、秦皇島、湛江、包頭、安慶、濟寧、常德、襄陽和桂林等。

內媒訪問易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，這意味著，此次政策在此前房貸利率下限下調20個基點的基礎上，允許下調的基點更大，或者說允許在4.1%的利率的基礎上進一步下調。

明年底前換樓可享退稅優惠

9月30日，財政部、稅務總局發布《關於支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告》，對購置住房者的個人所得稅優惠作了規定，符合條件者「全部退還已繳納的個人所得稅」。

這個個人所得稅，通常是房產交易過程中由稅務機關征收的個人所得稅，一般存在於二手房交易過程中由賣方個人繳納的利得稅。按照以往賣房需要繳納的個人所得稅額度等於網簽值與原值差額的20%，如果網簽值200萬元，原值100萬元，需要繳納的個人所得稅為20萬元。

綜合各方分析認為，這個政策有助釋放改善性住房的需求，換句話說就是鼓勵居民換樓。中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜認為，對於一二綫城市來說，由於這些城市樓價較高，個人所得稅繳納額度較高，本次政策實施後，可能會為一二線城市二手房交易帶來較大的帶動。

時隔7年再次下調公積金貸款利率

上述兩項措施公佈後，沒想到還有利好出台。9月30日，中國人民銀行網站發公告指，自2022年10月1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調整為2.6%和3.1%。第二套個人住房公積金貸款利率政策保持不變，即5年以下（含5年）和5年以上利率分別不低於3.025%和3.575%。

嚴躍進解釋，此次公積金貸款利率下調，主要是針對剛需購房需求的。他說，早前商業銀行貸款利率持續下降，客觀上也需要公積金貸款利率進一步下調，否則公積金貸款和商貸的利差比較小，客觀上也會使得公積金貸款的吸引力下降。

此次，公積金貸款的利率進一步下調，使得後續公積金貸款的優勢更加明顯，對於剛需購房者進一步降低貸款利率等具有積極的作用。

「金九」不夠金 政策撐「銀十」

市場的冷淡行情仍未改善，「金九」未至，房企銷售表現平平。

內地房地產研究機構克而瑞發布的銷售數據顯示，9月TOP100房企單月銷售規模按月有所改善，增長10%，不過增幅不及往年同期；累計業績按年跌幅仍保持在45.4%的高位，由數據看來，今年的「金九」行情不夠「金」......

 
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撰文 : 劉雅文 投資理財

欄名 : 內房危機

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